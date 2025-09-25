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Dos motorizados heridos mientras hacían delivery en Anzoátegui

By Lucciano Battiston
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Dos motorizados heridos mientras hacían delivery en Anzoátegui

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Lucciano Battiston
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Un accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas, dejó a dos motorizados heridos. El suceso se registró cuando una camioneta impactó contra la motocicleta en la que se desplazaban las víctimas, quienes realizaban un servicio de entrega a domicilio en el momento del choque.

El hecho de los dos motorizados ocurrió cerca de las 8:30 p. m., en el cruce de la avenida Camejo Octavio con la avenida Bolívar, en el municipio Diego Bautista Urbaneja, en Lechería (Anzoátegui).

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Según relataron testigos, los dos motorizados cayeron al pavimento tras el choque y sufrieron heridas de consideración, por lo que fueron auxiliados de inmediato y trasladados a un centro de salud de la zona.

Lo particular del caso es que los dos motorizados trabajadores de delivery transportaban un pedido de flores amarillas, justo en medio de la tendencia que en los últimos días ha inundado las redes sociales y calles del país, con miles de personas obsequiando este tipo de arreglos florales, como símbolo de afecto y buenos deseos.

Las autoridades de tránsito iniciaron las averiguaciones correspondientes para el caso de los dos motorizados para determinar responsabilidades.

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