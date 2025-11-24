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Dos motorizados perdieron la vida en Aragua tras ser arrollados por una gandola

By Danny Valdiviezo
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Motorizados perdieron la vida en Aragua tras ser arrollados por una gandola
Foto: El Periodiquito.

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Danny Valdiviezo
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Dos motorizados perdieron la vida en Aragua tras ser arrollados por una gandola, el hecho ocurrió hoy lunes 24 de noviembre de 2025; en el elevado que conduce a Palo Negro cercano a la arepera Noveno Inning.

A las 7:00 de la mañana sucedió el accidente vial, sentido Palo Negro Maracay, los motorizados fueron arrollados por el vehículo de carga. Los fallecidos aun no han sido identificados por las autoridades.

Los fallecidos quedaron identificados como César Peñaloza de 21 años de edad. Y Andy Pérez de 40 años, los dos motorizados fallecidos en este accidente. Se hace un llamado a conducir con prudencia.

Motorizados perdieron la vida en Aragua tras ser arrollados por una gandola

Enseguida llegaron funcionarios de atención vial para atender la situación entre ellos Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana. Los cadáveres fueron llevados a la morgue de Caña de Azúcar ubicada al norte de Maracay.

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El hecho vial que incluye motos y vehículos de carga se suma a los que han ocurrido en esta entidad en lo que va de mes.

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SourceEl Periodiquito/Maracay
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