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Dos motos chocaron de frente en Puerto Cabello en la mañana de hoy 11 de noviembre de 2025 y una mujer quedó lesionada. El hecho vial ocurrió en la urbanización La Belisa en el litoral carabobeño.

En dicho choque se vieron involucradas dos motos, una Jaguar registrada con la placa AP1V11G la cual era conducida por Luiggi Quijada. Quijada resultó ileso en el choque de motocicletas.

Dos motos chocaron de frente en Puerto Cabello

Mientras que Karina Erlin Gaspart de 40 años de edad resultó con una fractura en su pierna izquierda. Gaspart iba en una moto Bera Biwi registrada con la placa AH8R83E, la mujer fue llevada al Hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello.

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Al lugar llegaron comisiones de la policía de Carabobo, como uniformados de la policía municipal de Puerto Cabello. Funcionarios de la PNB Tránsito y del servicio de emergencia del 0800 Bigote.

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