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Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado, en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, EEUU, explicó el centro en un comunicado.

«Lamentamos profundamente comunicarles que hemos confirmado la muerte de dos víctimas en el tiroteo ocurrido en el edificio de ingeniería Barus & Holley», informó la universidad.

Las otras ocho víctimas que están «en estado crítico pero estable» fueron trasladadas a hospitales cercanos.

«El autor o autores del tiroteo aún no han sido detenidos. Las fuerzas del orden están activas en la zona», apuntó.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O’Hara, desconocen como el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo.

Tiroteo en campus universitario en EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó de que agentes del FBI habían sido desplazados a la zona para apoyar a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas. Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas. EFE

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