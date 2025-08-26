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Dos mujeres detenidas en Naguanagua por presunto tráfico de estupefacientes, dijo la Policía de Carabobo en sus redes sociales. Ambas mujeres quedaron ahora a la orden del Ministerio Público.

El procedimiento se llevó a cabo a las 9:45 p.m. en la avenida Universidad, callejón San Andrés, parroquia y municipio Naguanagua; específicamente en el Cuadrante P-06 (C.P.E.C), durante labores de patrullaje preventivo.

Dos mujeres detenidas en Naguanagua

Valentina Briceño, de 32 años, residenciada en la avenida Bolívar, residencia Carosmil. Al momento de la inspección corporal, se le incautó un bolso negro que contenía 18 envoltorios de material sintético con restos y semillas vegetales, presuntamente droga.

Con un peso aproximado de 106 gramos, además de un teléfono móvil marca Samsung, dijo la policía del estado Carabobo.

Higorat Velásquez, de 52 años, comerciante, residenciada en la calle Guayabal, residencia El Dorado. Se le incautó un teléfono móvil marca Redmi, color azul, con tarjeta SIM de la empresa Digitel.

Evidencias incautadas:

– (1) Bolso negro con 18 envoltorios de presunta marihuana.

– (1) Balanza electrónica sin marca visible.

– (2) Teléfonos móviles (Samsung y Redmi) con sus respectivas tarjetas SIM.

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Ambas ciudadanas fueron informadas de sus derechos como imputadas y trasladadas a la sede policial correspondiente. El caso fue notificado al Ministerio Público, siendo designada la Fiscal 12°, para continuar con las investigaciones pertinentes.

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