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Dos mujeres detenidas por hurto a local comercial en Guacara

By Redacción Noticias24Carabobo
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hurto a local comercial Guacara

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Dos mujeres fueron detenidas por el hurto a un local comercial, cuando funcionarios de la Policía Municipal de Guacara en el estado Carabobo, se encontraban durante labores de patrullaje preventivo.

Las detenidas fueron identificadas como Virginia Antonia Medina (69 años) y Melania Margarita Juanipa (55 años), quienes fueron señaladas por el encargado del local de haber  ocultado los artículos entre sus vestimentas.

Detenidas por hurto a local comercial

El mismo tras percatarse de la situación,  de inmediato notificó el hecho a los uniformados, quienes se trasladaron hasta el lugar. Posteriormente, se realizó contacto con el Fiscal 7mo del Ministerio Público, competente en delitos comunes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, quien indicó el inicio de las actuaciones correspondientes y el traslado de las ciudadanas a la Sala de Flagrancia.

El organismo de seguridad indicó en su cuenta de Instagram, que  las ciudadanas al ser verificadas poseen registro policial por hurto y robo respectivamente.

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