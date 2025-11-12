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Dos mujeres son investigadas en Aragua por la muerte de un sexagenario, el CICPC se encuentra en averiguaciones por la muerte de Carlos José Morales Viamonte; de 65 años de edad. Cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 5 de noviembre en una especie de fosa.

Esto en el sector conocido como Palmares de Jerusalén en Palo Negro, al sur de la Gran Maracay. El cadáver estaba desmembrado, la policía científica llegó al lugar para recabar información del hecho.

Dos mujeres investigadas en Aragua

Morales había salido de su casa ubicada en el sector de Los Hornos, el pasado 1º de noviembre dijo que vería a dos damas. Pero desde ese día no volvió a la casa y fue encontrado sin vida cuatro días después.

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Los familiares del hombre denunciaron la desaparición, y fue identificado en la Morgue de Caña de Azúcar. Las investigaciones del caso siguen avanzando para dar con los responsables del hecho.

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