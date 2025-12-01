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Dos niños murieron en una vivienda en el Zulia luego que se presentara un incendio, el hecho ocurrió en el sector El Currican. Parroquia San Rafael en el municipio Mara al occidente del país.

Los pequeños quedaron identificados como Luirianny Duarte de 3 años además de Alexander Duarte de 8 años. Quienes fallecieron durante el incendio, uno de los hermanitos salió por una ventana, logró salvarse y pedir ayuda a los vecinos.

Enseguida los vecinos con objetos contundentes derribaron la puerta de la vivienda, pero las llamas ya se habían apoderado de gran parte de la casa. Los niños estaban encerrados cuando se presentó un corto circuito.

Esto ocasionó el incendio en la vivienda, «Nos dimos cuenta cuando ya la vivienda había sido consumida por las llamas casi en su totalidad», explicaron los vecinos. Estos encontraron los cuerpos sin vida de los pequeños.

Dos niños murieron en una vivienda en el Zulia

El sector El Curricán es una zona donde viven familias de pescadores en el estado Zulia. El hecho conmocionó a la población. Las autoridades llegaron a la vivienda afectada para hacer el levantamiento de los cadáveres.

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Hasta ahora se desconoce el por qué los niños estaban solos como encerrados en dicha casa para el momento del incendio. De igual modo, se espera por conocer quiénes eran los representantes de los niños,

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