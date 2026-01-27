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Perros pitbull ingresaron a una escuela en México, en Veracruz y dejaron lesionados a siete estudiantes. Estudiantes de la Escuela Emiliano Zapata vivieron momentos de pánico ante los canes que entraron al patio.

Un nutrido grupo de estudiantes se encontraban en educación física cuando los perros de un vecino cercano se escaparon y entraron al plantel. Estos atacaron de manera violenta a varios jóvenes.

Los cuales fueron mordidos por los perros, estos entraron y luego salieron del lugar, los estudiantes buscaron protegerse de los perros. Protección Civil como paramédicos llegaron a la escuela pasada las diez de la mañana.

Perros pitbull ingresaron a escuela en México y atacaron a siete estudiantes

Los paramédicos atendieron a los estudiantes y controlaron la situación de emergencia. Profesores ayudaron a calmar a varios alumnos que presentaron crisis nerviosas. Como pánico luego de la presencia de los perros.

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El plantel abrió mediante las autoridades una averiguación al dueño de los perros el cual vive detrás de la casa de estudios. Las clases quedaron suspendidas ante esta situación presentada ayer lunes 26 de enero.

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