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Dos personas lesionadas en la Autopista del Este tras derrape de moto

By Redacción Carabobo
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Derrape de moto en la Autopista del Este
Fotos: Invialca.

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Redacción Carabobo
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Un derrape de moto en la Autopista del Este dejó dos personas lesionadas, informó Invialca en sus redes sociales. El hecho vial se suma a los ocurridos en el país en lo que ve del mes de diciembre.

El equipo de Operaciones Viales y cuerpos de seguridad en guardia nocturna atendieron hecho vial registrado alrededor de las 2:15 de la madrugada. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 170 de la Autopista Circunvalación Este, sentido Naguanagua – Puerto Cabello.

Derrape de moto en la Autopista del Este
Foto: Invialca.

Derrape de moto en la Autopista del Este

Derrape de vehículo tipo moto con saldo de dos personas lesionadas, estabilizadas en el sitio por personal paramédico de Invialca. Fueron trasladados al Hospital Carabobo para su evaluación integral y tratamiento.

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Fue desplegado un dispositivo de seguridad y cierre parcial para la atención de los lesionados, movilización del vehículo, despeje y reapertura de la vía. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo y del país.

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