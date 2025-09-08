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Dos presuntos atracadores en Valencia fueron capturados, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Ambos quedaron en manos del Ministerio Público.

Como Jogly Eduardo Pérez Sáez (24) y Brayan Daniel Torrealba Alastre (24), fueron identificados los sujetos quienes se dedicaban al robo a mano armada. En el sector Monumental de la parroquia Miguel Peña, estado Carabobo.

Procedimiento policial llevado a cabo por funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias. La detención se llevó a cabo tras un despliegue de seguridad ciudadana que busca reducir los índices delictivos en la zona.

Dos presuntos atracadores en Valencia fueron capturados

La acción policial se inició luego de que se recibieron diversas denuncias de ciudadanos que reportaron ser víctimas de robos a mano armada. De acuerdo a las investigaciones de campo, los jóvenes operaban en la calle Manaure, utilizando un arma de fuego.

Esto para intimidar a sus víctimas, obligándolos a hacerles entrega de sus pertenencias de valor. Tras su captura se colectó como evidencia un arma de fuego, marca Jennings, modelo Bryco 58, calibre 380 mm.

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La cual quedó a la orden de la Fiscalía 27° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.

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