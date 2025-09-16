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Dos sismos reportó Funvisis en el estado Sucre en la madrugada de hoy martes 16 de septiembre de 2025. Dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que ambos temblores ocurrieron en la población de Güiria.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 12:19 minutos de la medianoche, con una magnitud de 3.3 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 28,6 kilómetros y un epicentro a 45 kilómetros de Güiria.

A las 5:36 minutos de la mañana de hoy, Funvisis dio detalles del segundo temblor en esta zona del oriente del país. Con una magnitud de 2.5 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 10,6 kilómetros.

Destacó Funvisis que este temblor tuvo el epicentro a 41 kilómetros al noreste de Güiria. Siendo este el segundo movimiento telúrico ocurrido durante la mañana de hoy. Recordemos que esta es una zona del oriente del país donde más sismos se reportan.

Dos sismos reportó Funvisis en esta zona del país, ¿por qué tiembla en Sucre?

El estado Sucre tiembla con frecuencia porque se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido al movimiento de las placas tectónicas Caribe y Suramericana. Y está atravesado por la falla de El Pilar.

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Una falla geológica activa que genera los terremotos más importantes en la región. Esta falla tiene una trayectoria este-oeste y, junto con las características geológicas del estado, contribuye a que Sucre sea la entidad con mayor amenaza sísmica de Venezuela.

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