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Dos sujetos capturados en Carabobo presentaron solicitud ante las autoridades. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales, en las últimas horas.

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Las Acacias llevaron a cabo un exitoso operativo de seguridad en la avenida Lara de la parroquia Catedral, municipio Valencia, estado Carabobo.

Durante el despliegue, los funcionarios avistaron a un hombre que mostró una actitud esquiva. Tras darle la voz de alto y solicitarle su identificación, se procedió a verificar sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol).

La verificación arrojó que el hombre, identificado como Early Manuel Gómez Morillo (29), se encontraba solicitado por el Juzgado Noveno en Función de Control de la Circunscripción Judicial Penal del estado Carabobo por el delito de homicidio calificado por motivo fútil.

Dos sujetos capturados en Carabobo por homicidio calificado

Mientras que Delegación Municipal Las Acacias, apresó a Oscar Enrique Linarez Burgos (28), en el Centro de Valencia, parroquia Catedral, municipio Valencia, estado Carabobo; por presentar solicitud por el Tribunal Cuarto En Función De Control De Primera Instancia Estadal.

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En la Circunscripción Judicial Penal Del Estado Yaracuy, por homicidio calificado en la ejecución de un robo y tentativa de robo de vehículo automotor. Además, registros por invasión de inmueble y, porte ilícito por arma de fuego.

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