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En horas de la madrugada, funcionarios de la Estación Policial El Trigal, adscrita a la Policía del estado Carabobo, lograron la aprehensión en flagrancia de dos ciudadanos de 47 años de edad y dos menores de 10 y 12 años, quienes fueron sorprendidos mientras sustraían diversos equipos de un establecimiento comercial cerrado desde hace un año, ubicado en la urbanización Prebo I, diagonal a la estación de servicio del Shoppy Center, parroquia San José, municipio Valencia.

Durante el procedimiento, se incautaron dos televisores, tres CPU, dos monitores y una impresora fiscal, los cuales eran sustraídos del local identificado como “Bar Restaurante Sport Book”.

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Tras la detención, los ciudadanos y la evidencia fueron trasladados al comando policial. Al ser verificados a través del sistema SIIPOL, se constató que uno de los detenidos presenta siete registros policiales por diversos delitos, mientras que el otro posee un antecedente por robo genérico.

Los adultos quedaron a la orden de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público, mientras que los menores fueron remitidos al Consejo de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio Valencia, garantizando el debido proceso y la protección integral de sus derechos.

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