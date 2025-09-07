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En las invasiones de Parque Valencia, dos sujetos fueron abatidos en una intervención legal hecha por la Policía de Carabobo. El hecho ocurrió ayer 5 de septiembre de 2025, dijo el principal cuerpo policial del estado.

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, adscritos al Centro de Coordinación Policial Isabelica, en conjunto con efectivos del CONAS 41 Carabobo; se produjo una intervención legal con contacto armado en el sector Invasiones de Parque Valencia.

Los individuos, aún por identificar, eran conocidos por los alias “El Cara de Queso” y “El Chimó”, presuntos integrantes de grupos delincuenciales de la zona. En el lugar se incautaron dos armas de fuego: un revólver y una pistola.

Específicamente en el callejón conocido como “El Diablo”, parroquia Rafael Urdaneta, municipio Valencia. La acción se desarrolló luego de que se recibiera información sobre el ingreso de un ciudadano herido por arma de fuego al Centro Quirúrgico 200 Carabobo.

Dos sujetos abatidos en invasiones de Parque Valencia

En respuesta, se activó un despliegue de búsqueda en la zona, donde los funcionarios observaron a varios sujetos armados. Al percatarse de la presencia policial, los individuos abrieron fuego contra la comisión, generando un enfrentamiento que culminó con dos sujetos heridos, quienes fueron trasladados al centro asistencial más cercano.

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Los sujetos estaban señalados en múltiples hechos delictivos, incluyendo robo, secuestro, extorsión, hurto y cobro de vacunas en la zona. El caso fue notificado a la Fiscalía 28° del Ministerio Público.

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