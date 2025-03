Compartir

Dos temblores en el estado Sucre reportaron en la madrugada de hoy jueves 6 de marzo de 2025. Uno de ellos en la población de Güiria y el otro en Irapa. Ambos fueron reportados por Funvisis.

A las 12:38 minutos de la madrugada reportaron el primero de hoy jueves en Güiria, con una magnitud en la escala de Richter de 3.7 con una profundidad de 74.2 kilómetros. No se reportaron daños en viviendas o vías.

Luego a la 1:08 minutos de la madrugada reportaron el segundo sismo de hoy con una magnitud de 3.3 en la localidad de Irapa en el estado Sucre. Este temblor reportado tuvo una profundidad de 96,0 kilómetros.

Dos temblores en el estado Sucre

Más temprano, ayer durante el día se reportaron sismos en el sector Yaguaraparo de Sucre. Uno de ellos de 3.1 grados y el segundo de 3.2 en la Escala de Richter, ambos en horas de la mañana de ayer miércoles 5 de marzo de 2025.

Recomendaciones durante un sismo

Échate al piso, cúbrete la cabeza y agárrate. Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer. No salgas a los balcones. No uses ascensores.

Si estás en un vehículo, deténtelo inmediatamente y quédate dentro. Si estás en un lugar con mucha gente, quédate donde estás y sigue las medidas de protección.

Después del temblor: Cuando puedas regresar a tu casa de manera segura, ten cuidado mientras limpias y usa zapatos resistentes al caminar entre los escombros. No toques o te acerques a cables eléctricos.

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios