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Dos valencianas murieron en la Carretera Nacional Morón Coro en un accidente de tránsito registrado la noche del domingo 15 de febrero. Las dos damas fallecidas quedaron identificadas como Eva Lizandra Sánchez Linares de 50 años y Luisana Paola Rondón de 23.

El hecho vial se registró en Boca de Aroa, ambas mujeres iban en una camioneta 4Runner en la cual iban cinco personas, todas residenciadas en Valencia. El hecho ocurrió pasado las siete de la noche.

Dos valencianas murieron en la Carretera Nacional Morón Coro

Las personas que quedaron lesionadas quedaron identificadas como Jony Jesús Capacho González de 48 años de edad. Quien sufrió politraumatismos generalizados. Como tambiñen Rafael Rondón Vela de 51 años y Krisbell Urbina de 21 años.

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Los lesionados fueron llevados a la emergencia de la Unidad Médica Virgen del Carmen en Tucacas, reportó el periodista Gerardo Morón Sánchez. Mientras que la PNB tránsito investiga el hecho vial.

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