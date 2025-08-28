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Dos venezolanos están señalados en Perú de asesinar a un conductor de un transporte público. Luego de una extensa persecución las autoridades dieron con los dos sujetos de nacionalidad venezolana.

Estos están acusados de quitarle la vida en la ciudad de Lima a Antonio Yépez Álvarez quien era conductor de la línea 505. La policía detalló que lograron capturar a los hombres luego de un largo recorrido por los distritos limeños.

El alcalde del distrito El Agustino, Richard Soria indicó que estos dispararon contra agentes policiales cuando los perseguían. Afortunadamente no hubo personas heridas de bala durante el recorrido.

Dos venezolanos señalados en Perú de asesinar a un transportista

Los sujetos de nacionalidad venezolana quedaron identificados como Luis Miguel López Guerrero de 27 años y Anthony José Guevara de 28 años. Estos fueron enviados a una comisaria en el sector Salamanca de Lima.

Soria, el alcalde de El Agustino informó a los medios que los venezolanos pasaron a otras instancias. Donde deberán responder sobre los motivos que lo llevaron a asesinar a un conductor de transporte.

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El transportista era un padre de familia, el cual se dedicaba enteramente a conducir un autobús en la capital peruana. Los conductores de transporte lamentaron la muerte del compañero.

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