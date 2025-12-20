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Dos venezolanos señalados por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador. El hecho ocurrió el pasado miércoles al norte de Guayaquil. La policía detuvo a los dos hombres sospechosos del caso.

Los detenidos responden a los nombres de Christian P.G. de 21 años quien registra antecedentes por asociación en este año. Mientras que el otro detenido es Jimery P. nacionalidad venezolana de 24 años.

El asesinato del futbolista ha causado conmoción en Guayaquil y esperan que el mismo no quede impune. Jimery no posee antecedentes policiales previos, los dos están detenidos en una delegación de Guayaquil.

Dos venezolanos señalados por el asesinato del futbolista Mario Pineida en Ecuador

Pineida estaba con su pareja en una carnicería cuando unos desconocidos abrieron fuego, en el local también estaba la mamá del futbolista. Esta registró heridas y se encuentra en un centro de salud,

“El futbolista y sus acompañantes permanecían en el local, sujetos armados que, presuntamente, los venían siguiendo abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Mario Pineida y la que sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del jugador resultó herida”, menciona el diario MedioTiempo.

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