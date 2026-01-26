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Después de años de espera, el anime de Dragon Ball Super finalmente regresará con un nuevo proyecto titulado Dragon Ball Super: The Galactic Patrol.

El anuncio fue realizado de forma oficial por Toei Animation durante el evento Dragon Ball Genkidamatsuri, y ha despertado de inmediato el entusiasmo de los fans sedientos de novedades.

Aunque todavía no se han revelado demasiados detalles, tanto el título como las vestimentas de Gokú y Vegeta en el primer adelanto revelador sugiere que la historia se adaptará por fin la esperada saga del Prisionero de la Patrulla Galáctica, más conocida como la saga de Moro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Convención Budokan ®️ (@budokanec) Este arco continúa los acontecimientos posteriores al Torneo del Poder en el manga, etapa que quedó sin animar luego de que la serie concluyera sus emisiones en 2018, año en el que se estrenó la película Dragon Ball Super: Broly. Vale mencionar que los eventos de Broly fueron salteados y dados por hecho en el formato papel, haciendo que la película sea válida para ambas continuidades.

En esta historia, Gokú y Vegeta se unen a la Patrulla Galáctica —una organización encargada de mantener el orden en el universo— para enfrentarse a una amenaza de escalada cósmica: Moro, el temido “Devorador de Planetas”, un antiguo hechicero con la capacidad de absorber la energía vital de mundos enteros. Por el momento, Toei no ha confirmado si se trata de una continuación directa del anime original. Tampoco se han anunciado su fecha de estreno ni detalles sobre su distribución internacional, ya que el proyecto se encuentra apenas en sus primeras etapas de producción.

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