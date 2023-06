El actual ala-pivot de 33 años, Draymond Green de Los Golden State Warriors, puede salir este verano de no llegar a un acuerdo con el contrato que mantiene con The Golden Warriors. Green rechazó la oferta de 27.5 millones de dólares para la próxima temporada.

De acuerdo a la periodista de The Athletic, Draymond Green busca ampliar su contrato con los Golden Warriors. Esto para poder seguir de frente con el equipo que lo ha visto crecer en toda su carrera profesional, aseguró Shams Charania en un tweet publicado en su cuenta personal.

Golden State Warriors four-time NBA champion Draymond Green is declining his $27.5 million player option for 2023-24 season and will enter unrestricted free agency, Klutch Sports CEO Rich Paul told @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 19, 2023