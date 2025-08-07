Compartir

Un hombre de 78 años, identificado como Jorge Miguel Gutiérrez Urdaneta, fue drogado y robado en su vivienda en la urbanización Indio Mara, en el estado Zulia.

El suceso, ocurrido en la mañana de este martes, ha puesto en alerta a la comunidad y ha movilizado a las autoridades.

Según el relato de su hija, Sara Gutiérrez, una mujer llegó a la casa de su padre acompañada de un adolescente, ofreciéndole desayuno. El septuagenario, quien presuntamente ya la conocía, la invitó a pasar. Tras consumir un vaso de jugo y unos panes que la mujer le ofreció, Gutiérrez Urdaneta cayó inconsciente sobre su cama.

Asimismo, la presunta delincuente aprovechó este momento para sustraer de la vivienda un tensiómetro, un teléfono celular y una suma de dinero que rondaba los 20 dólares. Una inquilina que se encontraba en el patio de la casa fue quien halló al anciano «casi sin vida» y alertó a la familia.

«Mi padre estuvo a punto de morir», declaró Sara Gutiérrez, destacando la gravedad del ataque.

Drogan y roban a adulto mayor

Vecinos de la zona trasladaron de urgencia a la víctima al hospital Chiquinquirá, donde fue estabilizado. Se espera que los exámenes toxicológicos determinen el tipo de sustancia utilizada para drogarlo.

Por otro lado, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha iniciado las averiguaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables de este lamentable hecho.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: