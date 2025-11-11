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El pasado viernes por la noche, Dua Lipa ofreció el primero de sus dos conciertos en el estadio Monumental, donde cautivó a miles de fanáticos con una noche llena de energía y grandes éxitos.

Uno de los momentos más sorprendentes de la velada fue la interpretación de un emblemático himno del rock argentino: “De música ligera” de Soda Stereo.

Esta elección formó parte de su Radical Optimism Tour, en el que la artista británica incorpora canciones de músicos locales en cada ciudad que visita, buscando así conectar más profundamente con su audiencia.

Dua Lipa canta De Música Ligera

Desde las 21:30, Dua Lipa hizo vibrar el estadio con una serie de sus temas más populares, incluyendo “Training Season”, “End Of An Era”, “Dance The Night”, “Don’t Start Now” y “Houdini”, entre muchos otros, mostrando su carisma y energía en el escenario.

Durante su estancia en el país, Dua Lipa también aprovechó para disfrutar de la gastronomía local, visitando dos restaurantes emblemáticos en Buenos Aires.

La artista se mostró amable, pidió en español y agradeció a los equipos de los restaurantes. Sin embargo, en una de sus visitas, su presencia se hizo pública, lo que provocó una multitud de fanáticos ansiosos por tomarse fotos con ella.

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