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Duelo en el periodismo carabobeño, murió la periodista Margiory Fiaschi

By Redacción Carabobo
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Murió la periodista Margiory Fiaschi

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Falleció la periodista Margiory Fiaschi, destacada profesional que impulsó varios medios con su profesionalismo, entre ellos Noticias24Carabobo. Empezó en el estado Carabobo y luego en varios medios nacionales, entre ellos Venevisión y Globovisión.

Margiory Fiaschi

Murió la periodista Margiory Fiaschi

La familia de Noticias24Carabobo se une al duelo y enviamos palabras de condolencias a sus familiares y amigos. Elevamos plegarias al Creador por su eterno descanso. Paz a sus restos.

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SourceCNP Carabobo Prensa
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