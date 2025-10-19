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El sábado en horas de la noche falleció en nuestra ciudad, el locutor y periodista Wilmer Rafael Hernández. Su familia confirmó el adiós del destacado profesional, quien por muchos años estuvo al frente de Max 92.9 FM.

Hernández fue un destacado profesional, consejero de muchas generaciones, trabajó primero en emisoras de su natal Maracay para luego establecerse en Valencia. Durante décadas estuvo en el horario vespertino en Radio Latina.

Durante tres décadas estuvo en su programa Reacción en Cadena, trabajó en la televisora regional canal 36 de Carabobo en el año 1993. Era el ancla del noticiero del recordado canal NC televisión, al mediodía.

De igual modo, Hernández era una persona conocedora de la música, de hecho era uno de los que conocía la historia de Los Beatles. Como de la evolución musical que tuvo el mundo en las últimas décadas.

Falleció el locutor y periodista Wilmer Rafael Hernández

En los últimos años había escrito un libro, el cual llevó por nombre Palpitaciones Valencianas, Entre Miradas y Sonrisas. El cual reunía versos de lo que es la vida cotidiana en la capital del estado Carabobo.

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Hernández estudió Comunicación Social, en la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, estado Zulia. Una persona dedicada a la comunicación profesional y uno de los más apreciados en el estado Carabobo.

Todo el personal de Noticias24Carabobo se une al duelo que embarga a la familia Hernández. A los cuales enviamos nuestras palabras de condolencia, elevando oraciones al Creador por su descanso eterno. Paz a sus restos.

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