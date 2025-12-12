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Luis “Papo” Rosario, toda una institución en el género salsa falleció hoy a los 78 años por complicaciones de salud debido a un cáncer. Rosario formó parte de El Gran Combo de Puerto Rico donde estuvo por espacio de 38 años.

El cantante muere luego de que la semana pasada falleciera Rafael Ithier, director de la llamada “Universidad de la Salsa”. Rosario se había retirado de los escenarios en el año 2017, hoy murió en compañía de su familia.

Luis “Papo” Rosario

Rosario era uno de los que conformó los excelentes tiempos de la emblemática orquesta boricua. Mediante las redes sociales dieron a conocer sobre la muerte del reconocido cantante.

“Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio ‘Papo’ Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, dijeron en las redes sociales.

“Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza”: dijeron os familiares de Rosario.

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