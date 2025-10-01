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La muerte de la influencer venezolana Paola Caldera dejó un profundo duelo en las redes sociales. Su familia confirmó el deceso de la conocida influencer en la cuenta de Tik Tok el pasado 22 de septiembre.

Paola subía contenido de cómo enfrentaba la leucemia. La venezolana estaba residenciada en Estados Unidos y luchó hasta el final de su vida. La noticia se conoció en las últimas horas causando conmoción entre sus seguidores.

Muchas personas seguían a la venezolana, la alentaban con palabras para que siguiera adelante. El año pasado debido a fuertes dolores de cabeza, su vida cambió de manera radical. Fue cuando asistió a una consulta y le diagnosticaron luego de varios exámenes, la leucemia.

“Pensé que la vida se me iba en un instante. No sabía qué podía pasar y entendí lo frágil que es la existencia, lo difícil que es aceptar que todo puede transformarse de golpe”; dijo la influencer en ese tiempo.

Paola Caldera, nunca se rindió

Paola nunca se rindió, luchaba, sonreía, mostraba ser fuerte ante la enfermedad. Su familia prepara para los días, 2 y 3 de octubre un espacio de despedida a través de las redes de la influencer.

Los seguidores podrán participar de forma virtual en la ceremonia de despedida de Paola.

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