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La dueña de una funeraria llevaba niños a su casa con el objetivo de que vieran dibujos animados. El caso ocurrido en Leeds, Inglaterra sigue siendo escalofriante, y curioso a la vez, Amie Upton está señalada del caso, pero en el mismo la policía comprobó que no hay delito.

Se pudo conocer que la mujer ofrecía su servicio fúnebre, pero antes de hacer el mismo se llevaba al niño fallecido. Lo sentaba en la sala de su casa para que viera un poco de dibujos animados.

El caso sorprendió a una madre, cuyo bebé falleció y la mujer le dijo que lo tenía en casa. Fue allí cuando vio que esta tenía el cadáver frente al televisor. Algo que llamó mucho la atención de la mujer.

La empresa de Upton, de nombre Florrie’s Army era una funeraria conocida, un bebé que había fallecido en el hospital Universitario fue otro de los casos. El cual fue llevado a casa de la mujer.

Dueña de una funeraria llevaba niños fallecidos

El caso se tornó más escalofriante, ya que la mujer ofrecía el servicio además de fotos, como un papel con huellas dactilares para la familia del bebé. Pero una vez fueron hasta su casa por un arreglo y esta tenía a un menor en la sala también viendo videos.

Enseguida avisaron a la policía pero no hubo indicios de delitos, oficiales de West Yorkshire dijeron que todo estaba en orden. Esto luego de hacer extensas investigaciones al respecto por las denuncias recibidas.

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Los médicos cerraron los accesos de Upton a morgues, como a los centros de salud. Como tampoco se le permite que esta se encuentra en las zonas de maternidad. Recordemos que en Inglaterra los servicios funerarios no necesitan muchos permisos para laborar.

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