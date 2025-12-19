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El Dulce de Cabello de Ángel es uno de los que guarda el sabor y la tradición de esta época. Con la llegada de la época decembrina llegan las tradiciones venezolanas y una que no puede faltar en nuestra mesa es el delicioso dulce de cabello de angel con piña.

El cabello de ángel es una fruta muy poco conocida pero que nuestras abuelas si las cultivaban y preparaban, el cabello de ángel es un tipo de calabaza de color blanco y verde por fuera y pulpa blanca con semillas negras.

Dulce de Cabello de Ángel, sabor y tradición, ingredientes

1 cabello de ángel de aproximadamente 4 kg, cortado en 8 pedazos.

1 piña pelada y rallada.

1 panela de papelón oscuro rallada.

4 clavitos de olor.

5 guayabitos.

3 astillas de canela.

Preparación

Para comenzar vamos a colocar en una olla grande los trozos de cabello de ángel con suficiente agua hasta cubrir la fruta y llevar a fuego. Cuando la pulpa esté blanda apagamos, esperamos que se enfríe y sacamos la fruta, reservando aproximadamente un litro y medio de la cocción del cabello de ángel.

Tomamos la pulpa escurrida, retiramos las semillas y con un tenedor tallamos la pulpa hasta que salgan todos las hebras o cabellos de la fruta y reservamos.

Para continuar en una olla colocamos el agua donde cocinamos el cabello de angel que reservamos y le agregamos el clavo, canela, guayabita, papelón y piña y llevamos al fuego por aproximadamente dos horas a fuego lento.

Cuando el papelón haya reducido y esperado se le agrega al cabello de ángel, se lleva a fuego y se mueve constantemente hasta que todo quede bien mezclado. Pasados veinte minutos mezclado la preparación, se baja del fuego, se deja enfriar y se refrigera.

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