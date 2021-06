Ebrahim Raisí gana las elecciones presidenciales de Irán, con amplia mayoría, pero bajo la sombra de la participación más baja de la historia de la República Islámica (48,8%); informó El País.

El ultraconservador jefe del Poder Judicial obtuvo el 62% de los 28,9 millones de votos emitidos; según anunció este sábado el ministro del Interior, Abdolreza Rahmani-Fazli.

Asimismo, informó que, concluido el escrutinio, Raisí obtenía 17,9 millones de votos, seguido por el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaí, con 3,4 millones (12%); el moderado ex gobernador del Banco Central Abdolnaser Hemmatí, con 2,4 millones (8,5%); y el diputado Amir Hossein Ghazizadeh Hashemí, no ha llegado al millón (3,4%). El resto, un 14%, han sido votos nulos, según el ministro.

Raisí hizo su campaña bajo el eslogan “Administración popular, Irán fuerte”, haciendo énfasis en la lucha contra la corrupción; combatir la pobreza, crear empleos y contener la inflación. Ese mensaje ha calado en muchos iraníes que se encuentran al límite por los efectos económicos de las sanciones estadounidense y la pandemia de Covid-19; destacó El País.

El hasta ahora jefe del Poder Judicial ha sido mucho más parco en sus comentarios de política exterior. Como el resto de los candidatos, ha dicho que su Gobierno continuaría las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear. Aunque esa área es prerrogativa del líder supremo, quien ha dado su visto bueno a las negociaciones de Viena, algunos observadores opinan que el triunfo de Raisí puede complicar su desarrollo. Para empezar, es previsible que quiera nombrar nuevos negociadores, algo que sólo podrá hacer a partir de agosto cuando tome posesión. Su recelo de Occidente, y de EE UU, en particular, podría dificultar el entendimiento en ese terreno.

Amnistía Internacional pide que se investigue a Ebrahim Raisí

Por otra parte, se pudo conocer que Amnistía Internacional ha pedido que se investigue a Raisí por crímenes contra la humanidad. Le responsabiliza “del asesinato, la desaparición forzada y la tortura a disidentes políticos”; por su participación en la llamada comisión de la muerte a finales de la década de los ochenta del siglo pasado.

“Como jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, ha presidido sobre una represión creciente de los derechos humanos; que ha provocado la detención arbitraria de cientos de disidentes pacíficos, defensores de los derechos humanos; y miembros de grupos minoritarios perseguidos”; dijo Agnès Callamard, nueva secretaria general de AI y ex relatora de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales en su cuenta de Twitter.

