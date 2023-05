Compartir

Ed Sheeran está en medio de un juicio en el que es acusado de plagiar su canción de 2015 ‘Thinking Out Loud’.

El cantante fue demandado por los herederos de Ed Townsend, uno de los coautores de la canción ‘Let’s Get It On’ de Marvin Gaye.

Ed Sheeran ha negado las acusaciones y dijo que si lo declaran culpable se retirará de la música.

“Si eso sucede, termino, me detengo”, le comentó Ed Sheeran a su abogada Ilene Farkas.

En abril, Sheeran fue citado a testificar y en el estrado dijo que la melodía de la canción era 100% suya; sin embargo, un popurrí que el cantante hizo en una de sus presentaciones en vivo con las dos canciones (‘Let’s Get It On’ y ‘Thinking Out Loud’), es lo que hoy lo tiene en un tribunal.

Para el abogado de los demandantes, el popurrí es una prueba del plagio de Ed Sheeran; pero para la defensa, simplemente es una coincidencia entre la tonalidad, estructura y acordes de las canciones.

Noticias24 Carabobo

