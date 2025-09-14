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Los Dodgers de Los Ángeles regresaron al triunfo en el segundo duelo de la serie ante los Gigantes de San Francisco 13-7. Con un gran despliegue de su ofensiva, la tropa de California logró reponerse de la derrota del viernes, donde uno de los protagonistas fue Shohei Ohtani, al alcanzar los 49 jonrones en lo que va de temporada y Edgardo Henriquez con su primera victoria en Las Mayores.

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Este encuentro fue especial para un venezolano, Edgardo Henriquez dejando su récord en 1-1. El criollo tuvo la responsabilidad de entrar tras la salida del veterano Clayton Kershaw; en su inning de labor, el oriundo de Cumaná ponchó a los tres bateadores en orden en la cuarta entrada del partido. Tras su victoria deja su efectividad en 1.84.

Por su parte, el astro japonés registró un soberbio bambinazo de 454 pies por el jardín central al inicio de la tercera entrada, lo que lo convierte en el más largo de Los Dodgers en la campaña y en Oracle Park en 2025.

El conjunto dirigido por Dave Roberts continúa como líder de la Liga Nacional con récord de 83-65 y retiene su ventaja de 2 1/2 juegos sobre los Padres de San Diego, una noche memorable para el criollo Edgardo Henriquez.

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