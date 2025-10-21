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La edición 67 del Salón Arturo Michelena tendrá una sección dedicada en honor a San José Gregorio Hernández. El anunció lo hizo el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava en sus redes sociales.

El mandatario regional recorrió los espacios del Museo de la Cultura, ubicado en el municipio Valencia, para mostrar los avances en los preparativos de esta exposición. Donde señaló que se presentarán obras para honrar al nuevo santo canonizado por el papa León XIV.

«En este momento, como devoto de José Gregorio Hernández y como venezolano orgulloso y feliz por su santificación, me complace anunciar que en esta edición del Salón Arturo Michelena, habrá una especie de sección dedicada al santo de Venezuela, donde el pueblo podrá observar las diferentes muestras de admiración y amor hacia un hombre tan milagroso», indicó.

Edición 67 del Salón Arturo Michelena

Por otro lado, precisó que Carabobo contará con una asistencia masiva el sábado 25 de octubre en la celebración espiritual por la canonización de los santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles que se llevará a cabo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

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«Para este sábado 25 de octubre, 20 mil feligreses de Carabobo viajarán a Caracas para participar en esta celebración; es decir, 20 mil devotos entre los cuales me incluyo, vamos a estar presentes en esta hermosa actividad, donde todo el pueblo venezolano mostrará su júbilo y exaltación hacia nuestro amado, querido y venerado doctor José Gregorio Hernández, el médico y santo de todos los venezolanos, así como también hacia nuestra santa Carmen Rendiles», expresó.

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