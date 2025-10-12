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Transcurridos 11 días de pretemporada, los Navegantes del Magallanes ya cuentan con su staff técnico completo tras la reciente incorporación del manager Eduardo Pérez y el Coach de 3B, Ramón Borrego, durante la jornada de ayer en el José Bernardo Pérez de Valencia.

El timonel naviero tomará el mando de la tripulación por segunda temporada consecutiva, repitiendo a la gran mayoría de los nombres que lo acompañaron en la campaña pasada. Asimismo, el mandamás zuliano se mostró contento con lo que vio en este día número 11 de prácticas y su primero de manera presencial.

“Primero que todo debo agradecer a los coaches y a los trainers por todo el trabajo que han hecho mientras yo no había estado aquí. Muy contento con el entusiasmo que veo y el equipo que tenemos, pienso que Federico (Rojas) ha hecho un trabajo muy espectacular en traer jugadores que nos van a hacer falta para tapar los huecos del año pasado y me siento muy ansioso porque empiece la temporada”, fueron las primeras palabras de Pérez.

En esta jornada de trabajo, el manager filibustero pudo evaluar a sus tripulantes en un juego interescuadras de cuatro innings que se realizó, donde vieron acción un total de siete lanzadores. Ellos fueron los diestros Williams Pérez (invitado), Cristian Rueda, Anthony Vizcaya, Wilker Palma, Jesús Zambrano (invitado) y los zurdos Luis Lugo (invitado) y Jorge Avendaño.

Eduardo Pérez con los Navegantes del Magallanes

En cuanto a los jugadores de posición, destacaron Ángel Reyes (1-1 con doble y boleto), Tucupita Marcano (2-1), Rusber Estrada (2-1 con cuadrangular) y Kevin Maitán (1-1 con vuelacercas).

Otro aspecto importante a destacar en esta jornada de entrenamiento, fue la sesión de bullpen realizada por los importados Zach Plesac, Jesús Reyes y Álex Claudio, quienes lanzaron entre 15 y 20 pitcheos, y evaluaron dicha sesión de manera positiva.

“Me sentí bien, trabajé de manera moderada, tratando de ver cómo estaba mi mano y todo eso. Tuve un par de días viajando y apenas ayer fue que solté mi brazo, así que este fue mi primer día en el montículo después de una semana aproximadamente, pero me siento bien, me siento saludable y con mucha confianza”, comentó Plesac tras finalizar su trabajo.

Luarbert Arias y Wilmer De Jesús Flores visitaron al equipo

Los lanzadores derechos Luarbert Arias y Wilmer de Jesús Flores aprovecharon esta jornada para acercarse al José Bernardo Pérez. El primero sólo inició un fortalecimiento físico, mientras que el segundo pasó a saludar a sus compañeros y presenciar el juego interescuadras.

Luego de esta jornada exitosa de trabajo, los filibusteros están listos para recibir el día de hoy a las 6:00 PM a los Tigres de Aragua para disputar el segundo juego de pretemporada entre ambas novenas.

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