Estados Unidos no renovará una licencia temporal que expirará el próximo jueves y que alivió las sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela, información que dijo, este lunes, un portavoz del Departamento de Estado a la agencia Reuters.

“A falta de avances por parte de (Nicolás) Maduro y sus representantes en términos de implementar las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024″, dijo el portavoz.

U.S. WILL NOT RENEW TEMPORARY LICENSE THAT EASED SANCTIONS ON VENEZUELA'S OIL AND GAS SECTOR UNLESS PROGRESS MADE BY PRESIDENT MADURO -STATE DEPARTMENT SPOKESPERSON

