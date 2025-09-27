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El Departamento de Estado de EEUU anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar, en un acto en Nueva York, a soldados estadounidenses «a desobedecer órdenes e incitar a la violencia».

El anuncio contra el jefe de Estado colombiano se hizo de forma pública a través de las redes sociales del Departamento de Estado, encabezado por Marco Rubio.

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”, dice el mensaje del Departamento de Estado. “Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

En un acto cargado de simbolismo y compromiso político, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó este viernes en una multitudinaria movilización en favor del pueblo palestino en las calles de Nueva York.

EEUU revoca la visa a Petro

La manifestación se produjo dos días después de su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pronunció uno de los discursos más contundentes en defensa de Palestina, denunciando lo que calificó como un “genocidio” perpetrado por Israel contra la población de Gaza.

Petro, megáfono en mano y acompañado por el músico británico Roger Waters —reconocido defensor de la causa palestina— y líderes internacionales, declaró que “el tiempo de la diplomacia con Israel ha terminado”, tras el reciente veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. “La historia nos enseña que cuando la diplomacia fracasa, la humanidad debe avanzar hacia nuevas formas de lucha”, afirmó.

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