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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) anunció este viernes la suspensión indefinida de todas las decisiones vinculadas con solicitudes de asilo, alegando motivos de seguridad nacional. La medida, inédita en su alcance, marca un giro drástico en la política migratoria del país.

“El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad”, declaró en X el titular del organismo, Joseph Edlow.

La decisión se produce tras el asesinato de Sarah Beckstrom, funcionaria de la Guardia Nacional, baleada el miércoles en Washington D.C. junto a su compañero Andrew Wolfe, quien permanece hospitalizado en estado crítico. El atacante fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años y exagente de la CIA.

EEUU suspende solicitudes de asilo

En respuesta al ataque, el USCIS anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos, mientras se revisan los protocolos de seguridad. Pero la ofensiva no se detuvo allí.

Por órdenes directas del presidente Donald Trump, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de todas las “Green Cards” de extranjeros provenientes de países considerados “de preocupación”. Esta medida abre la puerta a la revocación masiva de residencias legales.

Trump fue aún más lejos al declarar el fin de lo que denominó “la migración procedente de todos los países del tercer mundo”, advirtiendo que EEUU podría revocar la nacionalidad a cualquier extranjero considerado “carga pública, riesgo de seguridad o incompatible con la civilización occidental”. Además, reiteró su intención de deportar a los migrantes irregulares sin excepciones.

Política migratoria

Con estas decisiones, Trump consolida una política migratoria de corte punitivo y excluyente, que rompe con décadas de tradición de asilo en EEUU y coloca bajo sospecha a millones de solicitantes y residentes legales.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas medidas representan un ataque frontal contra el derecho al refugio y la protección internacional, y podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran escala.