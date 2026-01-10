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EEUU y Venezuela logran el retorno del buque Minerva a aguas venezolanas

By Redacción Noticias24Carabobo
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PDVSA Incendio en Petrocedeño - buque Minerva aguas venezolanas

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La empresa venezolana de hidrocarburos, Petróleos de Venezuela S. A., (Pdvsa), informó este viernes que durante una operación conjunta con Estados Unidos (EEUU), lograron retornar un buque petrolero que zarpó sin autorización.

A través de su cuenta en Instagram, Pdvsa difundió un comunicado en el que asegura se trató de una operación exitosa entre ambas naciones.

De acuerdo con el comunciado, «las autoridades de Estados Unidos y Venezuela anuncian la exitosa operación en conjunto para el regreso al país del buque Minerva».

Asimismo, señala que «zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas».

Adicionalmente, señala que «gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes».

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