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Efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur

By Redacción Noticias24Carabobo
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Efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur
Foto: Referencial.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Una efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur, el hecho vial ocurrió frente a la ciudadela José Marti. A las siete de la noche de ayer 27 de diciembre de 2025 informaron del accidente.

La funcionaria de apellido Moreno transitaba por la referida autopista en una moto. Al sitio se presentaron ambulancias, autoridades de tránsito entre otros. La efectivo fue llevada de inmediato al Hospital Central de Valencia donde falleció.

Efectivo militar perdió la vida en la Autopista Sur

Se hace un llamado a transitar con mucha prudencia por las vías del estado Carabobo como del país. Apegados a las leyes impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, conservando un solo canal y circulando a una velocidad moderada.

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SourceHeberlizeth González
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