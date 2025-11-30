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Un efectivo militar perdió la vida en Maracay tras ser arrollado por una buseta en la avenida Maracay a pocos metros del distribuidor Palo Negro; en la parada de la arepera Mi Arepa, ayer viernes 28 de noviembre de 2025.

Al parecer la camioneta de pasajeros, un Encava modelo 1985, presentó un desperfecto mecánico y se estrelló contra una pared. El efectivo militar se encontraba en el lugar en la parada, esa es una de las versiones que comentaron las personas.

Mientras que la otra versión indica que el militar estaba en su moto circulando por la avenida. El fallecido quedó identificado como Bryan Miguel Montañés Vega de 28 años de edad. Quien era Teniente de la Aviación Militar Bolivariana.

Efectivo militar perdió la vida en Maracay

En el lugar estuvieron funcionarios de tránsito como de la policía del estado Aragua. El hecho generó una larga retención en ambos sentidos de la avenida. El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue de Caña de Azúcar.

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