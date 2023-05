Compartir

Las efemérides del 20 de mayo nos recuerda que un día como hoy se celebra el Día Mundial de las Abejas. Uno de los seres más importantes de nuestra naturaleza, el cual se encuentra en peligro de extinción.

Un día como hoy murió Cristóbal Colón (1506). Navegante, cartógrafo y almirante genovés. Abraham Ortelius edita por primera vez el Theatrum Orbis Terrarum (1570). Está considerado como el primer atlas moderno. Atlas de Venezuela.

El Registro de Marcas y Patentes de los EE. UU. otorga la Patente Nro. 139.121 a Levi Strauss & Co. y Jacob Davis por su invento de los pantalones vaqueros con remaches. Conocidos como Blue Jeans (1873).

Nace Enrique Bernardo Núñez (1895) Cronista y escritor venezolano.

Nace William Hewlett (1913) Ingeniero estadounidense, cofundador de Hewlett-Packard Company HP, junto a David Packard.

Efemérides del 20 de mayo

Nace Flor Isava-Fonseca (1921) Atleta, columnista y dirigente deportiva venezolana. Fue fundadora de la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres en 1947; en 1981 junto a la finlandesa Pirjo Häggman son elegidas como las primeras mujeres en formar parte del Comité Olímpico Internacional COI.

Se lanza la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora (1954). Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia; y una de las mejores canciones de todos los tiempos.

Se crea Wikipedia en Español (2001). Datos Curiosos de Wikipedia.

Muere Niki Lauda (2019) Piloto austriaco de automovilismo.

Hoy es el Día de la Radio en Venezuela, además Día del Publicista, también Día Nacional del Cronista. Como también de celebra el Día Mundial de la Metrología.

