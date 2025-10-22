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Las efemérides de hoy 22 de octubre nos recuerdan que se celebra 84 años de la hazaña de los Héroes del 41. La Selección de Béisbol de Venezuela gana la Serie Mundial Amateur de Béisbol de 1941, superando a Cuba, 3 carreras a 1 (1941).

1813: Simón Bolívar crea la Condecoración Orden de los Libertadores de Venezuela.

1899: Cipriano Castro asume como presidente de Venezuela luego de derrotar a Ignacio Andrade.

1932: nace el actor cubano-venezolano Julio Capote

1941: la selección de béisbol venezolana se titula campeona mundial por primera vez en el Campeonato Mundial de béisbol amateur en La Habana, posteriormente fue denominada «los héroes del 41»

1959: nace en Caracas el actor Tony Rodríguez.

1960: nace el actor y director argentino venezolano Diego Alejandro Balaguer.

1963: RCTV transmite un debate televisado presidencial entre Arturo Uslar Pietri y Rafael Caldera.

Efemérides 22 de octubre

1965: nace en Mérida el chef Sumito Estévez.

1985: nace en Barquisimeto el músico Federico Ágreda.

1987: se abre el primer restaurante Arturo’s del país.

1993: muere en Caracas el compositor folclorista Luis Felipe Ramón y Rivera (n. 1913).

2004: muere en Caracas el actor Alberto Marín (n. 1948)

2015: muere el deportista Osvaldo Burgos exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1998.

2016: el grandeliga Marco Scutaro se convierte en el tercer venezolano en ganar el premio de Jugador Más Valioso en las Grandes Ligas.

1575: en México se funda la entonces aldea de Aguascalientes, actual capital del estado homónimo.

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