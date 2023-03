Compartir

Las efemérides del 24 de marzo nos recuerda que se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. La Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha ya que en 1882, Robert Koch descubrió la bacteria responsable de causar esta enfermedad.

El presidente José Gregorio Monagas por Ley del Congreso de la República Abolió la Esclavitud en Venezuela (1854). Harry Houdini (1874) Ilusionista y escapista austrohúngaro nacionalizado estadounidense.

Muere Julio Verne (1905) Escritor, poeta y dramaturgo francés. El Estado Zamora es renombrado a Estado Barinas (1937). Un día como hoy nació Tommy Hilfiger (1951) Diseñador de moda estadounidense.

Nace Wilson Álvarez (1970) Beisbolista venezolano. Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol. El 11 de agosto 1991 lanzando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore.

Efemérides del 24 de marzo

Muere Bernard Law Montgomery (1976) Militar británico, apodado Monty o el general espartano, fue uno de los militares más influyentes e importantes del Reino Unido. Se desempeñó como oficial en la Primera Guerra Mundial.

La película argentina La Historia Oficial se convierte en el primer largometraje en ganar el premio Óscar a la mejor película extranjera (1986). Venezuela se adhiere al Tratado Antártico (1999).

Se inaugura la Plaza y Monumento a la Chinita, también conocido como Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá o Paseo de la Chinita (2004). Muere Mercedes Pardo (2005) Pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto.

Se estrena en la ciudad de Ámsterdam, el cortometraje de animación Elephants Dream o El sueño de los elefantes (2006). Es el primer cortometraje de animación realizado con software libre y ofrecido de forma pública con licencia o condiciones basadas en la filosofía del conocimiento libre.

Más fechas importantes

Se inaugura el nuevo Estadio de Wembley (2007). Muere Johan Cruyff (2016) Jugador y entrenador de fútbol neerlandés, considerado por la IFFHS; como el mejor jugador de Europa y el segundo mejor jugador del siglo XX, detrás de Pelé.

Muere José Antonio Abreu (2018) Músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela; además del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Pre-Infantiles de Venezuela.

Hoy se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.

