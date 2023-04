Compartir

Entre las efemérides del 12 de abril nos recuerda que Se descubre el primer yacimiento petrolero en Venezuela (1875). Este primer pozo conocido como Eureka, localizado en la Hacienda la Alquitrana, propiedad de Manuel Antonio Pulido en el estado Táchira.

Se inicia la Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense (1861). Nace Montserrat Caballé (1933) Cantante lírica española. Muere Franklin D. Roosevelt (1945) Político y abogado estadounidense.

Se graba la canción Rock Around the Clock o Rock a Toda Hora (1954). Está considerada por algunos como el primer rock and roll de la historia; y una de las mejores canciones de todos los tiempos.

Jonas Salk presenta la vacuna contra la poliomielitis (1955). Sigue siendo uno de los inventos más valiosos de todos los tiempos. Por eso en el mes de abril a nivel mundial se coloca dicha vacuna.

Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en viajar al espacio exterior en el año 1961. Se inaugura Disneylandia París o EuroDisney (1992). Se crea además el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa FSB (1995).

Efemérides del 12 de abril

Yahoo comienza a cotizarse en la Bolsa de Valores de Nueva York (1996).

Hoy se celebra a nivel mundial: Día del Obstetra. Además es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. También se celebra el Día Mundial contra la Contaminación Acústica. Día Mundial de Reducción de Gastos Militares. Día del Decorador y Vidrierista.

Pedro Carmona Estanga, asume el poder luego del golpe de estado y disuelve la Asamblea Nacional como los otros poderes. El gobierno duró además horas, tras los hechos del 11 de abril.

