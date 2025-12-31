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Efemérides de 31 de diciembre, el último programa de Renny Ottolina

By Danny Valdiviezo
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Efemérides de 31 de diciembre
El último programa de Renny se transmitió por VTV un día como hoy en 1973.

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 31 de diciembre nos recuerdan que un día como hoy se transmitió el último programa de televisión de Renny Ottolina. Esto fue en el año 1973 a través de la señal de Venezolana de Televisión.

Un día como hoy se creó la Oficina Central de Identificación de Venezuela. Hoy en día es el SAIME, sin embargo pese a su creación décadas después fue que llegó a otros estados y a completarse su desarrollo.

Un día como hoy se inauguró la avenida Bolívar de Caracas en 1949, una de las arterias viales más vistosas y que sigue siendo ejemplo para el país. Desde allí esta es referencia en la zona capitalina.

Se inaugura el primer cable submarino tendido de la historia entre las ciudades de Dover-Inglaterra y Calais-Francia (1851). Nace Henri Matisse (1869) | Pintor francés. Y se realiza la primera Carrera Internacional de San Silvestre de São Paulo de la historia (1925).

Efemérides del 31 de diciembre

Borís Yeltsin renuncia a la presidencia de Rusia y asume el cargo el primer ministro Vladímir Putin (1999).

Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá (1999).

La revista Time calificó a Los Simpsons como la mejor serie del siglo XX (1999).

Cierra operaciones la aerolínea Avensa (2004). Fue una de las mayores compañías aéreas venezolanas de servicio nacional y cabotaje.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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