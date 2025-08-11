Compartir

Las efemérides de hoy 11 de agosto nos recuerdan que se libró la Batalla de Naguanagua (1822). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

Nace Candelaria de San José (1863) | Religiosa y beata venezolana, fundadora de las Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria o Hermanas Carmelitas Venezolanas. Fue beatificada el 27 de abril del 2008 por el cardenal José Saraiva Martins en Caracas.

Un día como hoy nació Carmen Rendiles (1903) | Religiosa y beata venezolana, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús de Venezuela. Fue beatificada el 16 de junio del 2018 en Caracas. Su festividad es el 9 de mayo.

Nace Lucho Gatica (1928) | Actor y cantante chileno.

Babe Ruth se convierte en el primer miembro del Club de los 500 jonrones de las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York (1929).

Se inaugura el Hotel Ávila de Caracas (1942). Es uno de los más antiguos de la ciudad, considerado como el primer hotel moderno del país y uno de los más destacados en términos arquitectónicos.

Se inaugura la Plaza Francia en Chacao, Caracas (1945). Fue inaugurada originalmente como Plaza Altamira y cambió de nombre en 1967.

Nace Hulk Hogan (1953) Luchador profesional y actor estadounidense, de gran popularidad en las décadas de 1980 y 1990, considerado uno de los más grandes en la historia de la lucha libre, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

Nace Gustavo Cerati (1959) Cantautor y productor argentino.

Muere Vicente Emilio Sojo (1974) | Musicólogo, educador y compositor venezolano.

Muere Pedro Estrada (1989) Político y policía venezolano, apodado el chacal de Güiria. Fue el segundo y más longevo director de la Seguridad Nacional que sirvió como policía política del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez.

El lanzador venezolano Wilson Álvarez, jugando para los Medias Blancas de Chicago realiza un no hit no run contra los Orioles de Baltimore (1991). Es el primer venezolano en lanzar un no hit no run en las Grandes Ligas de Béisbol. Récords del béisbol MLB.

Muere Daniela Larreal (2024) | Ciclista venezolana especializada en ciclismo en pista, cinco veces olímpica.

Día Mundial del Hip Hop.

