Compartir

Las efemérides de hoy 11 de julio, nos recuerdan que un día como hoy nace Juan Lovera (1776). Pintor venezolano, conocido como el Pintor de los Próceres.

El empresario Giovanni Agnelli funda la marca italiana de automóviles Fiat Automobiles S.p.A. (1899). Fue uno de los mayores grupos industriales y automotrices de Europa y el mayor de Italia. En enero del 2014, se fusionó con Chrysler Group LLC, pasando a denominarse Fiat Chrysler Automobiles. Luego, en enero del 2021, dejó de existir como entidad independiente tras fusionarse con Groupe PSA, dando origen a la compañía automotriz Stellantis.

Nace Eneas Perdomo (1930) | Cantante y compositor venezolano, ícono de la música llanera, conocido como el general en jefe del canto venezolano.

Nace Henrique Capriles Radonski (1972) |Abogado y político venezolano, conocido por ser la persona más joven en ejercer la presidencia de la Cámara de Diputados antes de la entrada en vigencia de la Asamblea Nacional unicameral.

Tras el rechazo masivo de New Coke, The Coca-Cola Company anuncia el regreso de la fórmula original, ahora con el nombre de Coca-Cola Classic (1985). New Coke se introdujo el 23 de abril de 1985 como un intento de modernizar el sabor de la bebida, con una fórmula más dulce para competir con Pepsi. Sin embargo, el público reaccionó negativamente.

Efemérides de hoy 11 de julio

Día de los 5000 millones (1987). Es el día designado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas para conmemorar la fecha aproximada en la que la población mundial superó los 5000 millones de personas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Hombre planeó femicidio de su expareja por grabar contenido para adultos

Se inaugura el Sistema de Transporte Masivo de Carabobo, conocido como TransCarabobo (2014). Es un sistema de transporte público tipo BRT, servicio de autobús de tránsito rápido, que funciona en las ciudades de Valencia, Guacara, Puerto Cabello y Naguanagua.

Día Mundial de la Población.

Lee más información en nuestro portal y sigue actualizado en noticias