Las efemérides de hoy 12 de agosto, nos recuerdan que un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Se celebra para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y para ayudar a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual.

El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, un dispositivo revolucionario capaz de grabar y reproducir sonidos (1877). En diciembre, Edison presenta formalmente el fonógrafo a la revista Scientific American y otros medios.

Nace Mario Moreno (1911) actor, empresario, productor, guionista y comediante mexicano durante la Época de Oro del cine mexicano. Conocido como Cantinflas.

Se estrena la primera película en ganar un premio Óscar a la mejor película, Alas (1927). Ambientada en la Primera Guerra Mundial.

Muere Ian Fleming (1964) | Escritor, periodista y oficial de inteligencia británico, conocido por crear la serie de novelas de espías protagonizadas por James Bond, el agente 007.

Muere Henry Fonda (1982) Actor de cine y teatro estadounidense, uno de los más exitosos, ganador de numerosos premios, reconocido por el Instituto de Cine Americano como una de las mayores estrellas masculinas en la historia de Hollywood.

El beisbolista Luis Aparicio se convierte en el primer venezolano en ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en el año 1984.

La arqueóloga y paleontóloga estadounidense Sue Hendrickson descubre en Dakota del Sur el Tyrannosaurus rex más grande, completo y mejor conservado jamás encontrado, con más del 90% del esqueleto recuperado (1990). Fue llamado Sue en su honor. Dinosaurios encontrados en Venezuela.

El nadador estadounidense Michael Phelps anuncia su retiro oficial como nadador profesional tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (2016).

Hoy se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo y el Día Mundial del Elefante.

