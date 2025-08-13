Compartir

Las efemérides de hoy 13 de agosto nos recuerdan que se celebra el Día Internacional del Zurdo. Esta fecha señalada que se celebra desde la década de los 90 gracias al autoimpuesto «Club de los Zurdos», nacido en Inglaterra en 1990.

Nace Henri Pittier (1857) Ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo, pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela. Historia del Parque Nacional Henri Pittier.

El general José Antonio Páez sale de Venezuela por tercera y última vez, estableciendo su residencia en Nueva York (1863). Páez muere el 6 de mayo de 1873 en Nueva York y sus restos mortales regresan a Venezuela en 1888, durante el gobierno del general Hermógenes López.

Nace Alfred Hitchcock (1899) Director de cine y productor británico, conocido como el maestro del suspenso. Dirigió más de 50 películas, muchas de las cuales definieron el género del thriller psicológico y el suspenso.

El metalúrgico inglés Harry Brearley inventa el acero inoxidable en Sheffield, Inglaterra (1913). Brearley estaba investigando aleaciones resistentes a la corrosión para mejorar los cañones de artillería cuando descubrió que una mezcla de hierro con al menos 10,5% de cromo tenía una resistencia excepcional. Este descubrimiento revolucionó la industria, ya que el acero inoxidable se convirtió en un material clave para utensilios de cocina, herramientas, construcción y muchas otras aplicaciones.

Efemérides de hoy 13 de agosto

Se estrena en Nueva York la película de animación estadounidense Bambi, producida por Walt Disney Productions (1942). Bambi es considerada una de las mejores películas de animación estadounidenses y forma parte del Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su relevancia histórica y cultural.

El Sistema de Tranvías de Caracas cierra operaciones después de más de 60 años de funcionamiento (1947). El tranvía fue fundamental para la modernización y la movilidad de la ciudad, iniciando con tranvías de tracción animal y posteriormente con tranvías eléctricos.

El general Marcos Pérez Jiménez inaugura la Ciudad Vacacional de Los Caracas en el estado La Guaira (1955). La ciudad vacacional fue concebida como un espacio de recreación y descanso.

Se funda el grupo musical Serenata Guayanesa en el estado Bolívar (1971).

Se inaugura en Berlín, Alemania, una reproducción fiel al punto fronterizo más famoso del Muro de Berlín, el Punto de Control Charlie (2000).

Día Internacional del Filósofo y Día Mundial del Clarinetista.

