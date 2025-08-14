Compartir

Las efemérides de hoy 14 de agosto nos recuerdan que Lila Morillo cumple 85 años. La Maracucha de Oro es uno de los símbolos de nuestra farándula. Nació en Maracaibo, estado Zulia.

Nace Alba Roversi (1961) | Actriz venezolana, conocida internacionalmente por las telenovelas que protagonizó en los años ochenta y noventa.

Un día como hoy nace Luis Moncho Martínez (1965) Actor, comediante, humorista, guionista, caricaturista, animador y productor televisivo venezolano. Fue el productor general y actor principal de ¡Qué Locura!

Se inauguran en Caracas los IX Juegos Panamericanos (1983).

Efemérides de hoy 14 de agosto

Muere Enzo Ferrari (1988) Empresario italiano, fundador de la scuderia y automóviles Ferrari.

Se inaugura el Museo Alejandro Otero en Caracas (1990).

La Península de Paraguaná se convierte en zona libre para la inversión turística (1998).

Cristiano Ronaldo debuta como profesional con el Sporting C.P. en un partido de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA contra el Inter de Milán (2002).

Se inaugura el Cabletrén de Petare, conocido oficialmente como el Cabletrén Bolivariano (2013).

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Atentos! Nuevas tarifas del peaje en Carabobo

Los empresarios y hermanos rusos, Nikolái y Pável Dúrov, lanzan la plataforma de mensajería Telegram (2013).

La francesa Stéphanie Frappart se convierte en la primera mujer en arbitrar una final masculina de la UEFA | Final Supercopa Liverpool 2 (5) – Chelsea 2 (4) (2019). Curiosidades de la Champions League.

Scale Capital anuncia la compra de DirecTV Venezuela y restituye la señal de televisión satelital por suscripción que había sido suspendida el 19 de mayo del 2020 (2020).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas